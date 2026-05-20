Frankrijk ziet geen bewijs van mijnen in Straat van Hormuz

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse autoriteiten hebben nog niet vastgesteld dat er mijnen zijn gelegd in de Straat van Hormuz. Dat zei minister van Defensie Catherine Vautrin tegen radiozender France Info. "Op dit moment heb ik geen zekerheid over dit onderwerp, maar we bereiden ons in ieder geval voor op de mogelijke noodzaak om mijnen te ruimen."

Frankrijk krijgt mogelijk een hoofdrol in een toekomstige internationale missie in de zeestraat bij Iran. De Verenigde Staten hebben zich tijdens hun oorlog tegen dat land beklaagd over het uitblijven van steun van bondgenoten en tientallen landen hebben zich in een 'Hormuz-coalitie' verenigd. Zij willen een rol spelen bij het weer begaanbaar maken van de Straat van Hormuz. Er gaan nu al gespecialiseerde schepen uit Europa die kant op.

De scheepvaart via de belangrijke waterweg kwam door de oorlog grotendeels tot stilstand. Het Amerikaanse CBS News schreef deze week dat daar volgens Amerikaanse inlichtingen minstens tien zeemijnen liggen.