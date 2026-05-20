Rekenkamer: belastingbetaler krijgt (weer) geen waar voor geld

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet belooft nog altijd meer dan het kan waarmaken. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in zijn jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Doelen voor de korte termijn worden niet gehaald, doelen voor de lange termijn verdwijnen uit zicht. Dat komt doordat in de bedrijfsvoering "de basis niet op orde is", aldus de controleur van de rijksoverheid.

Deze tekortkomingen raken burgers direct, aldus de Rekenkamer. Arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De wachttijden bij de IND lopen eveneens verder op. De problemen in de strafrechtketen, waar met name zedenzaken lang blijven liggen, zijn nog steeds niet opgelost. Ook de bouw van nieuwe woningen blijft achter bij de ambities.

De Rekenkamer stelt verder vast dat het waarschijnlijk niet gaat lukken de doelen voor schoner water en minder uitstoot van broeikasgassen te halen. Datzelfde geldt voor terugdringing van de stikstofuitstoot. De beweging op veel van deze terreinen is "weg van het doel", waarschuwt Rekenkamerpresident Pieter Duisenberg.