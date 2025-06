Frans nationaal muziekfeest ontsierd door incidenten

PARIJS (ANP) - Een op nationale schaal gehouden feest in Frankrijk, het Fête de la Musique, is dit weekeinde in meerdere plaatsen ontsierd door incidenten en vechtpartijen. Franse media melden dat er meer dan 370 mensen zijn gearresteerd en dertien agenten gewond zijn geraakt.

Opvallend waren meldingen in heel het land dat voornamelijk jonge vrouwen zijn geprikt met injectienaalden. Het zou voor zover bekend gaan om zeker 145 gevallen in heel het land. Het lijken geen gevaarlijke prikken te zijn geweest. De Parijse politie berichtte dat dertien mensen die met een naald waren gestoken voor controle naar een ziekenhuis zijn gegaan.

Tot de 'prikactie' waarvan vrouwen het slachtoffer zouden moeten zijn, zou vooraf zijn opgeroepen via sociale media. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft alleen melding gemaakt van 145 incidenten met injectienaalden en drie slachtoffers die zich onwel voelden als gevolg van de prik. Het is niet bekendgemaakt waarmee de slachtoffers zijn gestoken.