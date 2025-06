Protest tegen NAVO-top eindigt op Malieveld

DEN HAAG (ANP) - Het protest in Den Haag tegen de NAVO, die dinsdag en woensdag zijn jaarlijkse top in de stad houdt, is geëindigd op het Malieveld. De demonstranten kwamen daar even voor 18.00 uur aan na een wandeling langs het Vredespaleis. De organisatie schatte dat ongeveer 5000 mensen deelnamen aan het protest, dat zonder grote problemen is verlopen.

Bij het protest waren veel Palestijnse vlaggen te zien. Ook zongen demonstranten leuzen voor de Palestijnen en tegen Israël. De politie moest het ook een paar keer verbaal ontgelden.

De komende dagen zijn er nog ongeveer vijftien betogingen in en rond de stad. Zo willen Pegida, COC en ex-moslims nog demonstreren. Extinction Rebellion is van plan de snelweg A12 te blokkeren. Ook is er een demonstratie voor de NAVO. De politie zet 27.000 agenten in om de demonstraties te begeleiden en de hoogwaardigheidsbekleders te beschermen.