Waarom je zo gelukkig wordt van bepaalde geuren

De geur van regen in de zomer of van dennennaalden in een droog bos, een patatje bij het zwembad, sommige geuren roepen direct herinneringen op aan mooie momenten van vroeger. En daar word je gelukkig van.

"Als ik in de zomer een hamburger op de grill ruik, ben ik in gedachten meteen terug op vrijdagavonden bij het zwembad in mijn jeugd”, schrijft psycholoog Chelsea Reid bij The Conversation. "Nostalgie is meer dan een leuk gevoel. Het versterkt je mentale gezondheid.”

En juist geuren kunnen nostalgie oproepen, waardoor je je beter voelt. "Het helpt mensen om te gaan met eenzaamheid of verdriet. Het versterkt optimisme, zelfvertrouwen en verbondenheid.”

Dat toonde de psycholoog aan in een reeks experimenten. Wie een nostalgische geur rook, zoals babypoeder of zelfs sigaretten, voelde zich gelukkiger en socialer. Vooral voedsel riep vaak mooie herinneringen op. "Denk aan watermeloen tijdens een zomerse barbecue of appeltaart in de winter. Die smaken herinneren je onbewust aan mooie momenten met geliefden.” Zelfs alleen maar denken aan nostalgisch eten roept al fijne gevoelens op.

Zo brengen geuren en smaken je even terug in de tijd. "Die geur van gras of dat eerste hapje watermeloen? Het is niet zomaar zomer, het is een herinnering die je hart even oplaadt.”

Bron: The Conversation