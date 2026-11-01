Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frans onderzoek naar moordpoging na molotovcocktail bij rellen

Samenleving
door anp
anp011126075 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP/AFP) - Justitie heeft in Frankrijk een onderzoek ingesteld nadat bij een protest in Parijs een molotovcocktail werd gegooid naar agenten. Het Openbaar Ministerie (OM) spreekt over een "poging tot moord op personen met openbaar gezag". Er is nog geen arrestatie voor verricht. In totaal werden door heel Frankrijk 779 mensen opgepakt voor de rellen van zaterdag.
In Parijs en enkele andere steden waren opnieuw rellen uitgebroken nadat honderdduizenden mensen voor het derde weekend op rij protesteerden tegen onder meer de stijgende kosten voor levensonderhoud. De politie in de hoofdstad meldde dat enkele honderden relschoppers de oproerpolitie hebben aangevallen met projectielen, waaronder een molotovcocktail.
Volgens het OM werden explosieven gegooid naar ongeveer vijftien agenten. Een agent werd geraakt en zou tweedegraads brandwonden hebben opgelopen. Er wordt nog onderzocht wie de dader is.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423430818

Allerzielen: Wat gebeurt er eigenlijk met je als je verbrandt in de oven

shutterstock_2814888419

Zonnepanelen? Vanaf januari telt niet alleen hoeveel je opwekt

shutterstock_2770687745

Verwarming ’s nachts op 15 graden? Niet als je deze installatie hebt

generated-image (39)

Dit stel mist €957 AOW per maand na emigratie: ook een huis in Nederland hielp niet

201021-donald-trump-dance-ew-621p

Melania tegen Trump: ‘Hou in godsnaam op met dansen’

shutterstock_2723896355

Bij welke snelheid rijdt je auto écht het zuinigst? Het antwoord staat niet op je snelheidsmeter

Loading