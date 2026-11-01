Frans onderzoek naar moordpoging na molotovcocktail bij rellen

PARIJS (ANP/AFP) - Justitie heeft in Frankrijk een onderzoek ingesteld nadat bij een protest in Parijs een molotovcocktail werd gegooid naar agenten. Het Openbaar Ministerie (OM) spreekt over een "poging tot moord op personen met openbaar gezag". Er is nog geen arrestatie voor verricht. In totaal werden door heel Frankrijk 779 mensen opgepakt voor de rellen van zaterdag.

In Parijs en enkele andere steden waren opnieuw rellen uitgebroken nadat honderdduizenden mensen voor het derde weekend op rij protesteerden tegen onder meer de stijgende kosten voor levensonderhoud. De politie in de hoofdstad meldde dat enkele honderden relschoppers de oproerpolitie hebben aangevallen met projectielen, waaronder een molotovcocktail.

Volgens het OM werden explosieven gegooid naar ongeveer vijftien agenten. Een agent werd geraakt en zou tweedegraads brandwonden hebben opgelopen. Er wordt nog onderzocht wie de dader is.