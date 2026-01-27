Frans parlement neemt verbod sociale media voor kinderen aan

PARIJS (ANP/AFP) - Het Franse parlement heeft in de nacht van maandag op dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel dat sociale media verbiedt voor kinderen onder de 15 jaar. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Senaat. De maatregel kan rekenen op brede politieke en publieke steun in Frankrijk.

De Franse president Emmanuel Macron noemt de stemming een "cruciale stap" en heeft de regering gevraagd om een versnelde procedure, zodat het verbod al na de komende zomervakantie kan ingaan. "Het brein van onze kinderen is niet te koop; niet aan Amerikaanse platforms en niet aan Chinese netwerken", aldus Macron op X. Hij benadrukte dat de dromen van jongeren niet gedicteerd mogen worden door algoritmes.