De meeste Amerikanen zijn klaar met Trump

Nog maar 35 procent van de Amerikanen staat achter het beleid van Trump
. En de meeste Amerikanen vinden dat het met hun land de verkeerde kant op gaat. Maar Trump heeft al veel overleefd. Dus juichen is veel te vroeg
Scheuren binnen de Republikeinse Partij
Binnen de Republikeinse Partij
tekenen zich breuken af die doen denken aan 2016, maar dan dieper. Een groeiende groep gematigde Republikeinen, vooral in staatsparlementen en gouverneurszetels, verzet zich tegen wat zij zien als “de radicalisering van de partij onder Trump
”. Ze vrezen dat een tweede Trump-termijn het conservatisme definitief vervangt door populisme
en rancune. Sommige invloedrijke donoren, waaronder voormalige sponsors van zijn eerste campagne, hebben publiekelijk afstand genomen. Hun boodschap: “We willen winst, geen chaos.”
Angst voor politieke chaos en economische schade
Ook buiten de partij groeit het onbehagen. Grote Amerikaanse bedrijven
, die traditioneel liever geen partij kiezen, lobbyen steeds nadrukkelijker tegen Trumps protectionistische plannen. De financiële markten vrezen de terugkeer van “Trumponomics
” — grillige handelspolitiek en confrontaties met de Fed. Analisten wijzen erop dat beleggers stabiliteit belangrijker vinden dan ideologische trouw.
De rol van jongeren en onafhankelijke kiezers
Bij jongere Amerikanen
is het wantrouwen het sterkst. Uit recente peilingen blijkt dat kiezers onder de 35 Trump
in ruime meerderheid afwijzen, deels vanwege zijn standpunten over klimaatbeleid, abortus en burgerrechten. Onafhankelijke kiezers, die vaak de doorslag geven in swing states, lijken inmiddels ook te verschuiven. Waar zij in 2024 nog verdeeld waren, geeft nu een meerderheid aan “genoeg te hebben” van voortdurende politieke relschoppers, ongeacht hun partij.
Een land tussen vermoeidheid en angst
De Amerikaanse samenleving lijkt op dit moment gevangen tussen twee emoties: vermoeidheid en angst. Vermoeidheid van de eindeloze politieke strijd, de rechtszaken en de persoonlijke aanvallen. En angst dat de democratie zelf op het spel staat. Of dat verzet voldoende is om Trump
tegen te houden, blijft onzeker. Maar dat zijn tegenstanders luider en breder worden, is onmiskenbaar: Amerika bereidt zich voor op opnieuw een strijd om zijn ziel.