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Frans parlement stemt in met definitieve grens Sint-Maarten

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 21:17
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PARIJS (ANP) - Het Franse parlement heeft donderdag ingestemd met een definitieve grens met Nederland op het eiland Sint-Maarten, waar op papier al bijna vierhonderd jaar onduidelijkheid over bestond. Dat meldt de Franse nieuwszender BFMTV. Een grens was er wel, maar in principe zonder juridische status.
In 1648 maakten Nederland en Frankrijk in het Verdrag van Concordia afspraken over het eiland. Het zuidelijke deel hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, het noordelijke deel bij Frankrijk.
Vanaf 2014 waren er echter enkele incidenten. Zo was er in 2016 veel aandacht voor een incident waarbij Franse autoriteiten de verbouwing van een restaurant bij de plaats Oyster Pond stillegden, omdat er geen vergunning zou zijn aangevraagd in het Franse Saint-Martin. Volgens Nederland lag het restaurant op het grondgebied van Sint-Maarten.
Na jaren van onderhandelen tussen Nederland en Frankrijk werd er in 2023 een akkoord bereikt. Het Koninkrijk der Nederlanden moet nu het akkoord nog ratificeren.
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