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Italiaanse politie doet invallen bij luxemerken Bulgari en Chanel

Economie
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 21:23
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MILAAN (ANP/AFP) - De Italiaanse politie heeft invallen gedaan in de kantoren van verschillende luxemerken, waaronder Bulgari en Chanel. Een openbaar aanklager liet donderdag weten dat de merken vermoedelijk gebruikmaakten van onderaannemers die Chinese arbeiders in dienst hadden.
Een grootschalig onderzoek van het parket van Milaan heeft talloze gevallen van uitbuiting aan het licht gebracht in de toeleveringsketens van enkele van Italië's meest toonaangevende modemerken, waaronder Prada, Givenchy en Dolce & Gabbana. Veel merken besteden werk uit aan leveranciers, die het op hun beurt weer uitbesteden aan andere partijen. Door de steeds krappere marges en gebrekkig toezicht op de arbeidsomstandigheden komen werkzaamheden uiteindelijk terecht bij bedrijven die Chinese arbeiders onder uitbuitende omstandigheden laten werken.
Andere luxemerken waar de politie is binnengevallen, zijn onder meer Brunello Cucinelli, Etro, Jacob Cohën, Moncler en Stefano Ricci. De openbaar aanklager bevestigde berichtgeving door het Italiaanse zakendagblad Il Sole 24 Ore.
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