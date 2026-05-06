ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Van de Zandschulp simpel naar tweede ronde in Rome

Sport
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 15:24
anp060526119 1
ROME (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het tennistoernooi in Rome bereikt. De 30-jarige Nederlander was met sterk spel in twee sets te sterk voor de Fransman Alexandre Müller: 7-5 6-3.
Van de Zandschulp, die vorige week het tennistoernooi van Madrid oversloeg omdat hij naar eigen zeggen niet fit genoeg was, kende tegen de nummer 105 van de wereld weinig problemen. Dankzij een late break trok de Nederlandse nummer 54 op de wereldranglijst de eerste set naar zich toe.
In de tweede set brak hij de 29-jarige Fransman twee keer en besliste de wedstrijd na anderhalf uur door zijn tweede matchpoint te benutten.
Jesper de Jong
Van de Zandschulp treft in de volgende ronde Arthur Rinderknech uit Frankrijk.
Later op woensdag neemt Jesper de Jong het in de Italiaanse hoofdstad op tegen de Portugees Nuno Borges. Tallon Griekspoor, de andere Nederlandse deelnemer, heeft voor de eerste ronde een bye.
loading

POPULAIR NIEUWS

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

anp 431352066

Veel mensen wassen rauwe kip voor het koken: Goed idee of niet?

angeklagte-erzieherin-im-landgericht-goettingen

Kleuterjuf doodt 15-jarig meisje – vanwege haar mobiele telefoon

Loading