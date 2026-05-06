Tennisser Van de Zandschulp simpel naar tweede ronde in Rome

ROME (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het tennistoernooi in Rome bereikt. De 30-jarige Nederlander was met sterk spel in twee sets te sterk voor de Fransman Alexandre Müller: 7-5 6-3.

Van de Zandschulp, die vorige week het tennistoernooi van Madrid oversloeg omdat hij naar eigen zeggen niet fit genoeg was, kende tegen de nummer 105 van de wereld weinig problemen. Dankzij een late break trok de Nederlandse nummer 54 op de wereldranglijst de eerste set naar zich toe.

In de tweede set brak hij de 29-jarige Fransman twee keer en besliste de wedstrijd na anderhalf uur door zijn tweede matchpoint te benutten.

Jesper de Jong

Van de Zandschulp treft in de volgende ronde Arthur Rinderknech uit Frankrijk.

Later op woensdag neemt Jesper de Jong het in de Italiaanse hoofdstad op tegen de Portugees Nuno Borges. Tallon Griekspoor, de andere Nederlandse deelnemer, heeft voor de eerste ronde een bye.