Franse acteur Alain Delon zaterdag op eigen landgoed begraven

DOUCHY-MONTCORBON (ANP) - De Franse acteur Alain Delon, die zondag op 88-jarige leeftijd overleed, wordt zaterdag begraven op zijn landgoed La Brûlerie in de gemeente Douchy-Montcorbon, circa 100 kilometer ten zuidoosten van Parijs.

De uitvaart is geheel volgens de wensen van Delon, die al een grafkapel had neergezet en met een geestelijke, de priester Jean-Michel Di Falco, afspraken over de uitvaartplechtigheid maakte. Deze priester heeft tegenover Franse media bevestigd dat de begrafenis zaterdag is.

Het is in Frankrijk erg moeilijk toestemming te krijgen om op een eigen terrein te worden begraven in plaats van op een begraafplaats. Delon had hier ook al voorbereidingen voor getroffen en zich bij het departement Loiret ingespannen om op La Brûlerie begraven te mogen worden, vlak bij zijn tientallen overleden honden. Het departement had al jaren geleden beloofd dat er toestemming komt zodra de acteur overleden was en de nabestaanden een verzoek indienden.