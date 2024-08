'Ajax denkt aan komst van Andries Noppert'

Verrassend transfernieuws uit Amsterdam! Het zou zomaar kunnen dat sc Heerenveen-doelman Andries Noppert het doel gaat verdedigen van Ajax . In dat geval zou reservekeeper Jay Gorter de omgekeerde weg kunnen bewandelen, meldt Voetbal International

Louis van Gaal

Het lijkt er sterk op dat de interesse van de Amsterdammers in de Friese cultheld uit de koker komt van adviseur Louis van Gaal. De twee werkten bij Oranje uitstekend met elkaar samen. Noppert was onder Van Gaal op het WK van 2022 in Qatar de eerste doelman van het Nederlands Elftal, dat het tot de kwartfinales schopte, en toen jammerlijk na strafschoppen werd uitgeschakeld door Argentinië. Het waren Nopperts eerste en tot op heden ook laatste wedstrijden onder de lat bij Oranje.

Vormcrisis

Noppert belandde vorig jaar bij Heerenveen in een vormcrisis. Hij raakte na een aantal opzichtige blunders zijn basisplaats in februari kwijt aan Mickey van der Hart. Ook de nieuwe Heerenveen-trainer Robin van Persie gaf in de eerste twee competitieduels van het nieuwe seizoen de voorkeur aan Van der Hart.