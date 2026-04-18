Kaarten jubileumeditie Dam tot Damloop snel uitverkocht

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 april 2026 om 11:29
AMSTERDAM (ANP) - De startbewijzen voor de Dam tot Damloop zijn zaterdagochtend in ruim een uur uitverkocht. Dat meldt de organisatie. Het is dit jaar een jubileumeditie: de hardloopwedstrijd van 10 Engelse mijl (16,1 kilometer) bestaat veertig jaar. Hij wordt gelopen op zondag 20 september.
De Dam tot Damloop start op de Prins Hendrikkade in Amsterdam en finisht langs de Zaan in Zaandam. De deelnemers lopen door de IJtunnel, die normaal alleen open is voor auto's.
Ter gelegenheid van het jubileum is er deze keer ook een virtuele Dam tot Damloop. Daaraan kunnen mensen van over de hele wereld meedoen. Ze moeten dan de 16,1 kilometer lopen op een zelfgekozen locatie en kunnen dat vastleggen in de officiële app.
Op de zaterdag voorafgaand aan de Dam tot Damloop zijn er een Damloop by Night (5 Engelse mijl) en een wedstrijd voor kinderen. In totaal doen er 65.000 lopers mee.
