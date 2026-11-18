PARIJS (ANP) - Een groep advocaten heeft woensdag het Franse Hof van Justitie van de Republiek (CJR) verzocht een onderzoek te openen naar minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez, meldt BFTMV. De kwestie draait om het vermeende verspreiden van desinformatie rond het aantal ordehandhavers dat gewond zou zijn geraakt bij de aanhoudende onlusten in het land. Het CJR is in Frankrijk bevoegd bewindslieden te berechten voor bijvoorbeeld ambtsmisdrijven.

Volgens onderzoeksplatform Mediapart, waarop een deel van het argument van de advocaten gestoeld is, zou de Franse regering de cijfers hebben ingezet als legitimatie van het politiegeweld dat werd gebruikt tegen demonstranten in het land. Demonstraties die aanvankelijk begonnen bij scholieren hebben zich al snel verbreed naar onder andere de burgerprotestbeweging Gele Hesjes. In oktober leidden de protesten in verschillende steden tot confrontaties met de politie, plundering, vernieling en brandstichting.

De politie trad op vele plekken hard op en verrichtte vele arrestaties. Ook raakten tal van mensen gewond, van wie sommigen ernstig.