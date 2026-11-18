ANTALYA (ANP) - Klimaatminister Stientje van Veldhoven roept landen op om in actie te komen voor de afbouw van fossiele brandstoffen. In een toespraak in de plenaire zaal van de VN-klimaattop noemde ze fossiele brandstoffen "de grootste knop die we kunnen omzetten om klimaatverandering te beperken".

Hoewel alle landen andere energiesystemen en uitdagingen hebben, mag dat volgens de minister "nooit een reden zijn om stil te blijven staan". Ze roept landen op van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.

Afgelopen april organiseerde Nederland met Colombia een aparte top over de afbouw van fossiele brandstoffen. Op de 'reguliere' VN-klimaattoppen is dat onderwerp altijd een heikel punt, omdat met name olie- en gasproducerende landen er niet aan willen.

Eerder woensdag zat Van Veldhoven in Antalya al een besloten ministeriële bijeenkomst voor over de conferentie in Santa Marta. De toespraak van de minister in de plenaire zaal was haar eerste publieke optreden op de top, waar ze deze week later dan verwacht arriveerde door de problemen in de coalitie.