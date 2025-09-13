Franse anonieme protestbeweging wil weer acties dit weekend

PARIJS (ANP) - De op sociale media ontstane Franse protestbeweging 'Bloquons tout' (We blokkeren alles) zint op nieuwe acties dit weekend, melden Franse media. Er zijn weer oproepen gedaan tot blokkades en betogingen, vooral voor zaterdagmiddag. Het is net als op de dag dat de beweging het land wilde lamleggen, afgelopen woensdag, moeilijk te voorspellen hoeveel manifestanten komen opdagen en waar precies.

De meeste oproepen betreffen volgens media de regio Bretagne, maar ook in de grote steden zouden weer manifestaties zijn. Een aantal demonstraties wordt volksvergaderingen genoemd.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren er woensdag bijna zeshonderd samenscholingen verspreid over het land en ruim 250 blokkades. Het aantal deelnemers wordt geschat op bijna 200.000.

De protesten zijn gericht tegen het beleid van de Franse president Emmanuel Macron en diens premiers die willen bezuinigen om het gapende begrotingsgat te dichten.