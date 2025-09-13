AVROTROS krijgt honderden reacties na Israël-besluit Songfestival

AVROTROS heeft vrijdag "vele honderden reacties" ontvangen na het besluit dat Nederland komend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival als Israël meedoet. De reacties kwamen zowel telefonisch als per e-mail binnen. De "overgrote meerderheid" van de mensen wilde volgens AVROTROS laten weten het besluit te steunen.

"Het woord 'eindelijk' werd veel gebruikt in de reacties", stelt de zegsman van AVROTROS. De omroep kreeg ook "hier en daar een telefoontje van mensen die het er niet mee eens zijn", erkent hij. Uit een rondvraag onder de leden van het Opiniepanel van EenVandaag blijkt dat een meerderheid zich kan vinden in het besluit van de omroep. Volgens EenVandaag gaat het om 60 procent van de 17.000 leden die meededen aan het onderzoek. Onder liefhebbers van het Eurovisie Songfestival ligt het percentage nog hoger.

Nederland weigert mee te doen als Israël wel mag meedoen, onder meer vanwege het "voortdurende en ernstige menselijke leed in Gaza", aldus AVROTROS.