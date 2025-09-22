Franse gemeentehuizen hangen toch Palestijnse vlag halfstok

PARIJS (ANP/AFP) - Meer dan twintig gemeentehuizen in Frankrijk hebben maandag toch de Palestijnse vlag halfstok gehangen, ondanks de waarschuwing van het ministerie van Binnenlandse Zaken dit niet te doen. Aanleiding is dat de Franse president Emmanuel Macron maandag naar verwachting de Palestijnse staat erkent tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Volgens het ministerie moeten gemeentehuizen neutraal blijven en past het halfstok hangen van de vlag daar niet bij. Besluiten van burgemeesters om dat toch te doen moeten volgens minister Bruno Retailleau aan de rechtbank worden voorgelegd.

De Palestijnse vlag hangt onder meer bij gemeentehuizen in Nantes, Rennes en bij meerdere voorsteden van Parijs.