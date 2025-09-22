Meeste gesmokkelde eieren van papegaaiduikers gered

ROTTERDAM (ANP) - De meeste eieren van papegaaiduikers die de douane in juni in handbagage vond, zijn inmiddels uitgekomen. Het was onzeker of de eieren van de beschermde vogelsoort de smokkelroute hadden overleefd. Diergaarde Blijdorp zegt verheugd te zijn dat van 51 eieren uiteindelijk 42 puffins uit hun ei zijn gekomen.

"Ondanks de stress van de roof, de reis en de inbeslagname, bleken veel eieren nog levensvatbaar", zag Diergaarde Blijdorp, die alle aanwezige broedmachines had ingezet voor de eieren. Alle eieren zijn daar zo snel mogelijk naartoe gebracht. "Iedere minuut dat de eieren buiten een nest of een broedmachine doorbrachten, verkleinde de kansen van de kuikens."

De andere 28 eieren waren van de ijs- en kuifeend. Ook dit zijn beschermde vogelsoorten. Met deze eieren liep het minder goed af. Zeven kuifeenden en twee ijseenden hebben het overleefd.

Drie Duitsers opgepakt

Drie Duitsers werden opgepakt voor het smokkelen van de 79 eieren. Het smokkelen van de vogeleieren is verboden, maar het komt volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vaker voor. Er gaat veel geld om in de illegale handel in vogels. De daders zijn afgelopen week veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 7500 euro per persoon.

De puffins en eenden blijven nog bij Diergaarde Blijdorp tot ze groot genoeg zijn om te verhuizen. Daarna worden ze verspreid over dierentuinen in Europa. Ze kunnen in het wild waarschijnlijk niet overleven omdat ze door mensen zijn gevoerd.

"Geluk bij een ongeluk is dat deze vogels onderdeel worden van een internationaal fokprogramma", vervolgt Diergaarde Blijdorp. De uitgebroede papegaaiduikers kunnen met hun genen een goede toevoeging zijn. "Dat is het enige positieve wat uit deze strooptocht gehaald kan worden."