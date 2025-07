Franse gevangene die in tas ontsnapte, zit weer vast

Een gevangene die vorige week in Frankrijk ontsnapte in de tas van een medegevangene, zit weer vast. Hij is in de omgeving van Lyon opgepakt, melden aanklagers.

De 20-jarige man ontsnapte uit een gevangenis in Corbas, ten zuidwesten van Lyon, door zich te verstoppen in de bagage van een gevangene die vrijkwam. Hij werd maandagochtend opgepakt toen hij uit een kelder kwam. Aanklagers melden dat de andere gevangene, die vorige week werd vrijgelaten, nog niet is aangehouden.

De gevangenisautoriteiten maakten afgelopen weekend bekend dat de ontsnapte man was veroordeeld tot meerdere straffen.