LONDEN (ANP) - Tennisster Suzan Lamens is op de wereldranglijst acht plaatsen gestegen. De 26-jarige Nederlandse neemt nu de 61e positie in. Ze stond nog niet eerder zo hoog. Lamens strandde op het zojuist afgesloten Wimbledon in de tweede ronde.

Arantxa Rus is buiten de top honderd terechtgekomen. Ze verloor negentien plaatsen en is nu de mondiale nummer 119.

Bij de mannen bleef Tallon Griekspoor op de 29e plek staan. Botic van de Zandschulp zakte acht posities en is de nummer 100.