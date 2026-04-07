Franse hogesnelheidstrein botst op vrachtwagen niet ver van Lille

NOEUX-LES-MINES (ANP) - Nabij het Noord-Franse Noeux-les-Mines, niet ver van Lille, is dinsdagochtend een hogesnelheidstrein in aanvaring gekomen met een voertuig. Daarbij zou de machinist om het leven zijn gekomen, meldt France Bleu op basis van reddingswerkers. Volgens BFMTV, dat zich ook baseert op hulpverleners, botste de trein op een transport van militaire voertuigen.

Op basis van eerste bevindingen zou niemand of slechts enkelen van de circa 250 tot 350 overige inzittenden van de trein gewond zijn geraakt. De dienstregeling tussen het nabijgelegen Béthune en Lens is tot zeker het einde van de dag opgeschort, meldt de regionale vervoerder TER Hauts-de-France op X. Ook op andere trajecten is oponthoud.

Onduidelijk is hoe het voorval kon gebeuren.

De Franse minister van Transport Philippe Tabarot zegt op X op de hoogte te zijn van het incident, en naar de plek af te reizen met de baas van de Franse spoorwegen Jean Castex.