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Franse justitie ziet geen geweld bij dood ex-contact van Epstein

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 17:02
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PARIJS (ANP/RTR) - De dood van de 69-jarige modellenscout en mode-ondernemer Daniel Siad in zijn woning aan de noordwestrand van Parijs is volgens justitie niet door geweld veroorzaakt. Er wordt nog gekeken naar de precieze doodsoorzaak. Eerder zei de advocaat van de Frans-Zweedse Siad dat hij 20 juli aan een hartaanval overleed.
Siad had heel veel contacten met de in 2019 in de gevangenis overleden Amerikaanse investeerder en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zou ronselaar van jonge vrouwen voor Epstein zijn geweest. Hij was bij de Franse justitie ook onderwerp van onderzoek naar mensenhandel en belastingontduiking. Zijn advocaat Menya Arab-Tigrine zei eerder in de week dat de recherche geen enkel bewijs hierover heeft gevonden en daarom afzag van diens aanhouding.
Een andere Franse mode-agent met vermeende banden met Epstein, Jean-Luc Brunel, pleegde in 2022 in zijn cel zelfmoord. Hij zat veertien maanden in voorarrest, verdacht van zedenmisdrijven. Hij zei onschuldig te zijn.
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