Grootste deel wandelaars Nijmeegse Vierdaagse is binnen

NIJMEGEN (ANP) - Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is gefinisht. Rond 16.45 uur waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer zat er goed in, veel lachende gezichten en sommige wandelaars liepen met blikjes bier. Overal in de stad wordt flink gefeest. De wandelaars dragen bijna allemaal kleurige bossen gladiolen.

De 32-jarige Vera, die net binnen is, omhelst een groepje vrienden. Ze liep ongetraind vier dagen 40 kilometer. "Ik had van tevoren alleen één keer 30 kilometer gelopen." Alles doet haar pijn, zegt ze. "Alsof mijn brein het nu pas toelaat."

De wandelaars hebben vrijdag tot 18.00 uur tijd om binnen te komen.