Wilders wil verkenning uitstellen tot alle stemmen zijn geteld

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 13:38
DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders wil dat de verkenningsfase van de formatie pas start als alle stemmen zijn geteld. Vrijdag zouden alle fractievoorzitters samenkomen met Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma om een verkenner aan te stellen. Maar de PVV en D66 liggen nog zo dicht bij elkaar dat nog niet valt te zeggen welke partij de grootste is.
Onder meer uit Amsterdam en het buitenland moeten nog stemmen binnenkomen. Het kan tot later volgende week duren voordat alle stemmen officieel zijn vastgesteld. Wilders heeft Bosma gevraagd de bijeenkomst van fractievoorzitters uit te stellen tot bekend is welke partij de grootste is. Volgens de PVV-leider heeft Bosma nog niets toegezegd.
Het is de gewoonte dat de grootste partij een verkenner aanstelt. Die brengt de wensen van alle partijen in kaart en doet een voorstel welke fracties als eerste met elkaar gaan praten over een coalitie.
