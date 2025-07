Franse marine neemt 2,5 ton cocaïne in beslag bij Nieuw-Caledonië

NOUMÉA (ANP) - De Franse marine heeft bij Nieuw-Caledonië 2,5 ton cocaïne in beslag genomen, melden de nieuwssites Franceinfo en Les Nouvelles Calédoniennes op basis van een verklaring van de aanklager. Zeven mensen zijn opgepakt. Nieuw-Caledonië ligt in de Grote Oceaan ten westen van Australië en hoort bij Frankrijk.

De drugs waren aan boord van het schip SM Dante dat onder Panamese vlag vaart. Het schip was vertrokken uit Peru. De lading zou volgens de aanklager in Australische wateren worden overgeladen op andere schepen om vervolgens vervoerd te worden voor de verkoop in dat land.

De lading werd vorige week woensdag al onderschept, maar dinsdag pas gemeld door justitie. De zeven bemanningsleden, twee Portugezen en vijf Ecuadoranen, werden zaterdag aangehouden.

Frankrijk heeft sinds 2012 zes keer eerder een lading drugs onderschept in het gebied. Steeds waren die drugs onderweg naar Australië. Dit is voor zover bekend wel veruit de grootste vangst.