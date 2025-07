Honderden mensen bij nationale herdenking slavernijverleden

AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdamse Oosterpark stroomt langzaam vol met mensen voor de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij. Honderden mensen hebben zich ondanks de hitte verzameld in het park. Er zijn minder mensen dan voorgaande jaren.

De ceremonie begint om 12.15 uur. In verband met de extreme warmte is dat twee uur eerder dan aanvankelijk was gepland.

Een deel van de mensen heeft meegelopen in de optochten van Zuidoost Beseft en Bigi Spikri. Ook die begonnen eerder. Onderweg waren er extra hulpverleners, onder wie EHBO'ers op de fiets, en er werd water uitgedeeld.

In verband met de hitte krijgen bezoekers van de herdenking extra water en is er een waterpunt in het park. Veel bezoekers hebben een plek gezocht in de schaduw. De meesten hebben een hoofddeksel op of wapperen met een waaier. Ook worden er witte paraplu's uitgedeeld voor extra schaduw.