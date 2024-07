Kwelgeest van Tsjakadoea wint olympisch goud bij lichtgewichten

PARIJS (ANP) - Judoka Yeldos Smetov heeft op de Olympische Spelen van Parijs de gouden medaille veroverd in de klasse tot 60 kilogram. Smetov versloeg in de finale van de lichtgewichten de Fransman Luka Mkheidze met een waza-ari in praktisch de laatste seconde van de reguliere speeltijd.

De zege van Smetov zal extra pijn doen bij Tornike Tsjakadoea. De Nederlander ging in de eerste ronde van het toernooi in de Arena Champs-de-Mars onderuit tegen de Kazach. De twee waren in dat gevecht aan elkaar gewaagd en Tsjakadoea verloor in de verlenging (golden score) door een derde straf voor passiviteit. Smetov stond in de partij op twee tijdstraffen.

Smetov was ook de judoka die Tsjakadoea op de Spelen van Tokio in 2021 van de bronzen medaille afhield. De Kazach had op de Spelen van Rio in 2016 al zilver behaald.