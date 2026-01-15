Franse militairen onderweg naar Groenland

De eerste Franse militairen die het land naar Groenland stuurt, zijn vertrokken. Dat heeft president Emmanuel Macron aangekondigd. Hij maakte niet bekend om hoeveel militairen het gaat, maar zei wel dat er meer zullen volgen.

Frankrijk doet mee aan "gezamenlijke oefeningen" die zijn georganiseerd door Denemarken. Zweden en Noorwegen doen daar ook aan mee. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft militaire inzet toegezegd voor de 'Arctic Endurance'-oefening. Duitsland liet eerder weten donderdag dertien militairen naar de Groenlandse hoofdstad Nuuk te sturen voor een driedaagse verkenningsmissie.

Groenland maakt deel uit van het Deense koninkrijk, maar moet volgens de Amerikaanse president Donald Trump om veiligheidsredenen bij de Verenigde Staten horen. Bondgenoten van Denemarken hopen de VS daarvan te weerhouden door te laten zien dat zij het strategisch gelegen eiland versterken.