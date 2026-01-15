ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse militairen onderweg naar Groenland

Samenleving
door Redactie
donderdag, 15 januari 2026 om 4:50
bijgewerkt om donderdag, 15 januari 2026 om 4:57
anp150126007 1
De eerste Franse militairen die het land naar Groenland stuurt, zijn vertrokken. Dat heeft president Emmanuel Macron aangekondigd. Hij maakte niet bekend om hoeveel militairen het gaat, maar zei wel dat er meer zullen volgen.
Frankrijk doet mee aan "gezamenlijke oefeningen" die zijn georganiseerd door Denemarken. Zweden en Noorwegen doen daar ook aan mee. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft militaire inzet toegezegd voor de 'Arctic Endurance'-oefening. Duitsland liet eerder weten donderdag dertien militairen naar de Groenlandse hoofdstad Nuuk te sturen voor een driedaagse verkenningsmissie.
Groenland maakt deel uit van het Deense koninkrijk, maar moet volgens de Amerikaanse president Donald Trump om veiligheidsredenen bij de Verenigde Staten horen. Bondgenoten van Denemarken hopen de VS daarvan te weerhouden door te laten zien dat zij het strategisch gelegen eiland versterken.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

ANP-535151683

Eén simpele dieetverandering helpt ouderen om af te vallen en de stofwisseling te verbeteren

ANP-488924831

Ex-politiecommissaris stelt radicale oplossing voor om vuurwerkgeweld aan te pakken

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

anp140126102 1

Macron waarschuwt voor gevolgen bij Amerikaanse inname Groenland

ANP-523168178

9 manieren om je beter te voelen volgens de wetenschap

Loading