Franse minister: Nederland zou mijnen kunnen ruimen in Hormuz

PARIJS (ANP/RTR) - Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, zou kunnen helpen met het ruimen van zeemijnen in de Straat van Hormuz, heeft de Franse minister van Defensie Catherine Vautrin gezegd tegen de Franse televisiezender TF1. In Parijs is vrijdag een overleg om te kijken hoe er weer veilig door de zeestraat gevaren zou kunnen worden, zodra de strijd voorbij is.

"Er zijn capaciteiten" om schepen door de straat te begeleiden, zo zei Vautrin. Ze verwees ook naar België en Frankrijk zelf als landen die met de mijnen zouden kunnen helpen. De begeleiding van de koopvaardij is "natuurlijk op geen enkele manier offensief", maar zou alleen dienen om de veiligheid te garanderen.

Zo'n veertig landen praten naar verwachting in Parijs mee over de Straat van Hormuz. De coalitie wordt geleid door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De meeste landen bellen in.

Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz wordt nu nog gedeeltelijk geblokkeerd door zowel Iran als de Verenigde Staten.