Tennisser Djokovic onzeker voor masterstoernooi van Madrid

MADRID (ANP/RTR) - De Servische tennisser Novak Djokovic (38) weet nog niet of hij volgende week fit genoeg is om deel te nemen aan het masterstoernooi van Madrid. De nummer 4 van de wereldranglijst kampt al enige tijd met een schouderblessure.

"Ik hoop hier te kunnen spelen, ik werk daar naartoe", zei Djokovic tegen de Spaanse zender Movistar+. "Ik weet het niet, ik ben er niet zeker van. Ik heb de laatste tijd wat fysieke problemen gehad met een blessure, dus ik probeer dat aan te pakken en zo lang mogelijk te spelen."

Djokovic speelde medio maart zijn laatste wedstrijd op het masterstoernooi van Indian Wells, waar hij in de vierde ronde werd uitgeschakeld door de Brit Jack Draper. De 24-voudig grandslamwinnaar miste daarna de toernooien van Miami en Monte Carlo. Djokovic won het toernooi in Madrid drie keer, in 2011, 2016 en 2019.