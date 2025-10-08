Franse oppositie ziet niets in nieuwe samenwerking Macron

PARIJS (ANP) - Het radicaalrechtse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen heeft gezegd elke nieuwe regering in Frankrijk onder Emmanuel Macron te zullen torpederen. "Ik blokkeer alles", reageerde Le Pen vanaf een belangrijke landbouwbeurs in Clermont-Ferrand. "Dit geintje heeft wel lang genoeg geduurd."

Ook de socialisten zien weinig heil in een mogelijke nieuwe coalitie met de Renaissance-partij van president Emmanuel Macron. Na afloop van de gesprekken met afzwaaiend premier Sébastien Lecornu (Renaissance) zei Olivier Faure van de Socialistische Partij dat "geen garanties zijn gegeven dat de pensioenhervormingen daadwerkelijk zullen worden opgeschort". Dit mag geen "uitstel alleen in naam" zijn, maar moet "sociaal onrecht" aanpakken.

Lecornu maakt op Macrons verzoek een ronde langs de partijen in een poging de begroting rond te krijgen en zo een grotere crisis af te wenden. Woensdagavond presenteert hij zijn bevindingen aan Macron.