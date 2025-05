Franse oud-chirurg krijgt 20 jaar cel in grote kindermisbruikzaak

VANNES (ANP/AFP) - In een grote Franse kindermisbruikzaak is oud-chirurg Joël Le Scouarnec veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar. Hij zit al een jarenlange gevangenisstraf uit voor kindermisbruik.

De 74-jarige Le Scouarnec had voor de rechtbank in de Bretonse stad Vannes de aanranding en verkrachting van 299 patiënten bekend. 256 van hen waren jonger dan 15 jaar. Het misbruik vond plaats tussen 1989 en 2014. Hij misbruikte onder anderen patiënten die onder narcose waren, of net bijkwamen.