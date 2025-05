Zaak Shukrula over belemmeren contact met advocaat dient 5 juni

AMSTERDAM (ANP) - Het kort geding van de recent gearresteerde advocaat Vito Shukrula tegen de Nederlandse staat over de toegang van zijn advocaten tot de Penitentiaire Inrichting, dient op 5 juni in de beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam-Osdorp. Shukrula zal daarbij aanwezig zijn, laat zijn advocaat Sultan Kat weten.

Het kort geding was aangespannen nadat het de advocaten van Shukrula niet meer lukte om contact met hem te krijgen, terwijl een advocaat de toegang tot zijn of haar cliënt volgens de wet niet mag worden ontzegd.

Shukrula was de advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. Hij is vorige maand opgepakt op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van Taghi.