Franse oud-minister krijgt politiebescherming om banden Epstein

PARIJS (ANP/DPA) - De voormalige Franse minister van Cultuur, Jack Lang, heeft politiebescherming gekregen naar aanleiding van bedreigingen op sociale media vanwege zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat melden Franse media.

De bedreigingen waren ook indirect gericht tegen Langs echtgenote, Monique Buczynski, die naar verluidt eveneens onder politiebescherming staat.

Langs banden met de in 2019 overleden Epstein zijn onthuld in documenten die onlangs door het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn vrijgegeven. Het Franse onderzoeksplatform Mediapart ontdekte financiële en professionele banden tussen Lang, zijn dochter Caroline Lang en Epstein. Als gevolg hiervan heeft justitie een onderzoek ingesteld naar de 86-jarige oud-minister en zijn dochter op verdenking van witwassen en belastingontduiking.

"Naïviteit"

Lang ontkent de beschuldigingen en schrijft zijn banden met Epstein toe aan "naïviteit".

Zaterdag trad hij af als voorzitter van het Arabische Wereldinstituut, een culturele organisatie in Parijs.