Ombudsman wil ingrijpen door ministerie bij vuilstort Bonaire

DEN HAAG/KRALENDIJK (ANP) - Nationale ombudsman Reinier van Zutphen roept opnieuw op direct iets te doen aan de vuilstort Selibon Lagun op Bonaire. De situatie is inmiddels zo erg, aldus Van Zutphen, dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet ingrijpen. Ook begint hij zelf een onderzoek.

De ombudsman pleitte eind september vorig jaar al voor sluiting van de vuilstort. Er komen geregeld branden voor en in de lucht, de bodem en de zee zijn schadelijke stoffen gevonden. Omwonenden hebben gezondheidsklachten.

De Tweede Kamer en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vroegen afgelopen najaar ook al om snelle actie.

Maatregelen

Het Bestuurscollege van Bonaire en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten daarop dat de vuilstort twee jaar eerder dichtgaat dan gepland, in 2028. Een aantal maatregelen moet in de tussentijd iets aan de situatie verbeteren, aldus demissionair staatssecretaris Eddie van Marum (BBB).

Van Zutphen noemt deze afspraken "onacceptabel". Het blijven gedogen van de vuilstort gaat in tegen de plicht van de overheid om de gezondheid en veiligheid van burgers te beschermen, meent hij.

Onderzoek

Na Van Zutphens bezoek aan de vuilstort in september zijn er alweer nieuwe branden uitgebroken. De ombudsman stelt een onderzoek in naar het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Van Zutphen wil weten of het OLB zijn zorgplicht verzuimt door burgers onvoldoende te beschermen tegen de risico's van de vuilstort.

Maar ook het ministerie van I&W moet volgens de ombudsman dus ingrijpen. "Het ministerie kan zich volgens hem niet langer verschuilen achter de kwalificatie 'eilandelijke taak'. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van dit grondrecht in Caribisch Nederland ligt mede bij het ministerie; de ombudsman verwacht dat de staatssecretaris nu ingrijpt."