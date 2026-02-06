Franse oud-minister Lang moet uitleg geven over Epstein-banden

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Franse oud-minister van Cultuur, Jack Lang, moet zondag uitleg komen geven bij het ministerie van Buitenlandse Zaken over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat meldt minister Jean-Noël Barrot. Lang is op het moment directeur van de Parijse cultuurinstelling Institut du monde arabe.

Tegen BFMTV zei Lang woensdag dat Epstein geen vriend van hem was, maar dat hij hem waardeerde vanwege zijn "passie voor kunst, cultuur en cinema". Hij was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de misstanden die Epstein had begaan, toen hij hem leerde kennen in 2012. Epstein werd in 2008 veroordeeld voor misbruik, en was in afwachting van zijn proces voor het grootschalig faciliteren van misbruik toen hij in 2019 overleed in zijn cel.

Uit onlangs door de VS vrijgegeven documenten rond Epstein zou blijken dat Langs banden met de Amerikaanse investeerder nauwer waren dan hij beweerde. Zo zou hij Epstein in een e-mail hebben bedankt voor de "fantastische dag".