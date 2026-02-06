ECONOMIE
Rechters slaan alarm over tbs in Nederland: "Het is code gitzwart"

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 06 februari 2026 om 10:55
ANP-492184550 (1)
Het is 'code gitzwart'. Dat zeggen de Gelderse strafrechter Frank Hovens en zijn Rotterdamse collega Jos van Mulbregt tegen De Gelderlander over het tbs-stelsel in Nederland. Dat is compleet vastgelopen. De politiek is nu aan zet, stellen zij. "Misschien moeten rechters minder snel tbs opleggen."
Vooral bij iets minder ernstige misdrijven die door daders met een stoornis zijn gepleegd, zouden rechters extra goed moeten nadenken of er betere alternatieven zijn dan tbs.
Dan gaat het dus niet om moord, doodslag of verkrachting. Wel om bijvoorbeeld bedreigingen of stalking. Ook dat zijn misdrijven waarvoor tbs gegeven kán worden.
Hovens en Van Mulbregt maken zich als twee vooraanstaande tbs-rechters ernstig zorgen over het vastlopen van de tbs. Het aantal tbs'ers stijgt alsmaar, maar de klinieken zitten overvol.
Bron: De Gelderlander

