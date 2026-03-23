Maker Delfts blauw bang dat Iranoorlog toerisme kan raken

DELFT (ANP) - Aardewerkproducent Royal Delft, maker van Delfts blauw, vreest dat de wereldwijde onrust door onder meer de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten voor een terugloop van het toerisme in Nederland kan zorgen. "Dit kan zijn weerslag hebben op het consumentenvertrouwen, het toerisme en de ontwikkeling van de kosten", waarschuwt de onderneming bij de presentatie van haar jaarcijfers.

Het beursgenoteerde Royal Delft is sinds 1653 producent van Delfts blauw. Vorig jaar steeg de omzet nog met 9 procent tot 9,5 miljoen euro. Er ging daarbij 686.000 euro winst in de boeken, waar in 2024 nog 22.000 euro verlies werd gedraaid.

De betere resultaten waren volgens het bedrijf onder meer te danken aan toeristen die meer Delfts blauw kochten. Ook deed het bedrijf betere zaken met onlineverkoop. "We zijn trots op dit resultaat, zeker in een periode waarin het economisch klimaat onzeker blijft", zegt topman Hessel Hoekstra.

Royal Delft wil graag verder groeien, maar houdt daarbij last van onzekerheden. "Ook het beleid in de Verenigde Staten zorgt voor onzekerheid."