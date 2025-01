Franse parlementaire commissie vindt compromis voor begroting

PARIJS (ANP) - Een speciale parlementaire commissie van zeven leden van de Franse Tweede Kamer en zeven senatoren heeft na lang onderhandelen een compromis bereikt over een begrotingsvoorstel. Premier François Bayrou hoopt dat het voorstel hem helpt bij het verzamelen van een meerderheid in de Kamer voor een nieuwe begroting. De Franse regering en economie kampen met een uit de hand lopende schuldenlast.

Onder de volksvertegenwoordigers is grote onenigheid over de staatsuitgaven, en over welke uitgaven verminderd moeten worden en waar niet bezuinigd mag worden.

Maandag buigt de Franse Tweede Kamer zich over de nieuwe begrotingsvoorstellen. Bayrou heeft geen meerderheid en is bij elke stemming afhankelijk van oppositiepartijen om het uit te voeren. Hij kan wel een stemming vermijden en het beleid buiten het parlement om doorvoeren. Dat kunnen de parlementariërs dan alleen nog tegenhouden door in meerderheid het vertrouwen in de regering op te zeggen en ze naar huis te sturen. Dat overkwam Bayrous voorganger Michel Barnier in september toen de meerderheid zijn begrotingsvoorstellen had afgewezen.