Problemen in het populistische paradijs? Musk noemt zonnedaken en thuisbatterijen 'van levensbelang', maar Trump moet er niks van moet hebben

Zonnepanelen zijn in Nederland en Europa al niet meer weg te denken, en ook thuisbatterijen winnen aan populariteit. In de Verenigde Staten blijft de adoptie van deze groene energie-opties achter, al is de zonnecapaciteit onder president Biden fors uitgebreid. Volgens Elon Musk is dat cruciaal (voor zijn portemonnee). Tijdens de presentatie van Tesla’s kwartaalcijfers benadrukte hij het belang van een zonnedak in combinatie met een thuisbatterij: "Het leven van je familie kan ervan afhangen."

AfD-fanaat

De AfD-fanaat is natuurlijk niet zomaar enthousiast over deze technologie. Tesla zag zijn winst het afgelopen kwartaal flink dalen door de afnemende vraag naar elektrische auto’s, maar de divisie die zonnepaneel-dakpannen en thuisbatterijen produceert, doet het juist goed. "Met een zonnedak en thuisbatterij ben je zelfvoorzienend, zelfs als de stroom dagenlang uitvalt", weet Musk. En dat is geen overbodige luxe in de VS, waar het stroomnet verouderd is en bovengrondse kabels kwetsbaar zijn. Bovendien nemen natuurrampen toe door klimaatverandering – al is de Zuid-Afrikaanse durfkapitalist met de losse rechterarm niet volledig overtuigd van die oorzaak.

Drill, baby, drill

Musk's pleidooi voor zonne-energie past bij zijn rol als Tesla-CEO, maar conflicteert met zijn positie als invloedrijk adviseur van Donald Trump. De president van de VS wil juist het tegenovergestelde. Op zijn eerste dag terug in het Witte Huis tekende hij een memo waarin hij stelt dat de VS zich moet richten op alle energiebronnen, behalve zon en wind. Tijdens zijn inauguratie klonk het al strijdlustig: "Drill, baby, drill." Meer olie en gas, minder hernieuwbare energie.

DOGE

Daarnaast leidt Musk het Department of Government Efficiency, een adviesorgaan dat de Amerikaanse overheidsuitgaven drastisch moet verlagen. Hij wil een derde van de begroting schrappen, waarbij groene subsidies een voor de hand liggend slachtoffer zijn. Ondanks Trumps afkeer van zonne-energie heeft Musk zich daar tot nu toe opvallend stil over gehouden. En dat is opmerkelijk, want hij is niet iemand die zijn mening onder stoelen of banken steekt – zoals vorige week nog bleek uit zijn kritiek op Trumps AI-plannen.

Verborgen agenda

Een cynische blik op de situatie laat zien dat Musk er baat bij heeft als de Amerikaanse overheid minder investeert in het stroomnet. Hoe slechter de infrastructuur, hoe groter de vraag naar zelfvoorzienende energieoplossingen zoals Tesla’s zonnedaken en Powerwall-batterijen. Een win-win voor Musk, die zo zijn eigen toekomst veiligstelt. Maar de wereld zit niet zó doortrapt in elkaar... toch?

Bron: Bright