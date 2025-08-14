Franse politie vindt vier lichamen in de Seine

PARIJS (ANP/DPA) - De Franse politie heeft in een voorstad van Parijs vier lichamen gevonden in de rivier de Seine. Momenteel is er nog geen bewijs gevonden dat de doden iets met elkaar te maken hebben.

De lichamen werden gespot door iemand in een trein die langs de rivier reed. Ze lagen in Choisy-le-Roi, ten zuidoosten van Parijs. De autoriteiten vermoeden dat de omstandigheden van de rivier ervoor hebben gezorgd dat de lichamen daar zijn beland.

Het gaat om vier mannen. Het is nog niet duidelijk waaraan ze zijn overleden. Waarschijnlijk lagen ze alle vier al meerdere dagen in de rivier.