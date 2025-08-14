Van der Poel maakt volgende week rentree na longontsteking

TERNEUZEN (ANP) - Mathieu van der Poel keert volgende week in de Renewi Tour terug in het wielerpeloton na zijn longontsteking. Om die reden moest de 30-jarige voormalig wereldkampioen een kleine maand geleden opgeven in de Tour de France. Voor de Nederlander wordt het zijn derde deelname aan de enige rittenkoers op WorldTour-niveau in de Benelux.

"Deze zomer heb ik sinds mijn opgave in de Tour niet meer gekoerst, dus het is een beetje afwachten hoe de vorm is. Maar het parcours ligt me. Zeker de etappe met aankomst in Geraardsbergen staat in normale omstandigheden sowieso met rood omcirkeld", aldus de winnaar van 2020 in een persbericht van de organisatie. Vorig jaar reed hij de koers niet uit door kniepijn.

De organisatie maakte ook de deelname van de Belg Thibau Nys en Biniam Girmay uit Eritrea bekend. De Nederlander Olav Kooij gaat proberen sprintzeges te boeken.

De eerste van vijf etappes is woensdag van Terneuzen naar Breskens.