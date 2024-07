Franse premier Attal zegt maandag ontslag in te dienen

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Franse premier Gabriel Attal heeft aangekondigd dat hij maandagochtend zijn ontslag indient bij president Emmanuel Macron. Hij voegde eraan toe dat hij zijn functie zo lang als nodig is zal blijven uitoefenen.

Attal deed zijn aankondiging vlak nadat bekend was geworden dat volgens een exitpoll de linkse alliantie Nieuw Volksfront de meeste zetels had gewonnen in de tweede stemronde van de parlementsverkiezingen. Macrons alliantie Ensemble, waarvan Attal deel uitmaakt, lijkt op de tweede plaats af te stevenen, gevolgd door het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen.

Een van de leiders van de linkse alliantie Nieuw Volksfront, Jean-Luc Mélenchon, had meteen na het uitkomen van de exitpoll al opgeroepen tot het ontslag van Attal.