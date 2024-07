Partijleider van RN hint op aansluiting bij Orbáns nieuwe fractie

PARIJS (ANP/RTR) - Het Rassemblement National (RN), de radicaal-rechtse partij met als fractieleider Marine Le Pen, voegt zich in het Europees Parlement vermoedelijk bij de recent opgerichte fractie Patriots for Europe. Daarop hintte Jordan Bardella, partijvoorzitter van RN.

Bardella zegt dat zijn partij zich bij een grote groep zal aansluiten die "invloed heeft op het machtsevenwicht in Europa en de stroom migranten zal afwijzen". De groep zal zich ook verzetten tegen wat Bardella "bestraffende ecologie" noemt.

Daarmee groeit de fractie, die pas vorige week zondag werd opgericht, snel uit tot de derde grootste politieke familie in het Europees Parlement. De partij werd vorige week zondag opgericht door de Fidesz-partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán, de Tsjechische partij ANO en de Oostenrijkse Vrijheidspartij (FPÖ).

PVV

Sindsdien sloten de PVV van Geert Wilders aan, net als het Spaanse Vox en het Portugese Chega. Zaterdag maakte het Vlaams Belang bekend zich bij Patriots for Europe te voegen. Daarmee had de coalitie al voldoende leden uit voldoende EU-lidstaten om zich ook formeel een fractie te mogen noemen in het Europees Parlement.

De aankondiging van Bardella volgde net na de bekendmaking van de voorlopige resultaten van de Franse parlementsverkiezingen. Daar haalde RN veel minder stemmen dan werd verwacht. Waar de partij in de eerste ronde nog als winnaar eindigde, strandt ze nu vermoedelijk op de derde plaats, achter de linkse alliantie Nieuw Volksfront (NFP) en de coalitie Ensemble van president Emmanuel Macron.