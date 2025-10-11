ECONOMIE
Franse premier roept op tot politieke eenheid

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 15:08
anp111025090 1
PARIJS (ANP/RTR) - Politieke partijen in Frankrijk moeten stoppen "met hun belachelijke vertoning" en hun "onderlinge verschillen opzijzetten". Die oproep doet de Franse premier Sébastien Lecornu.
Voor Lecornu dringt de tijd. Hij moet uiterlijk maandag een ontwerpbegroting indienen, maar hij heeft nog geen kabinet. De deadline dwingt hem in ieder geval om dit weekend een minister van Financiën en van Sociale Zaken te hebben. Lecornu diende afgelopen maandag zijn ontslag en dat van zijn kabinet in, maar president Emmanuel Macron benoemde hem vrijdag opnieuw tot eerste minister. Macron hoopt dat Lecornu de begroting voor volgend jaar door het parlement kan loodsen. Frankrijk kampt met een enorme schuldenberg en de nieuwe regering zal pijnlijke ingrepen moeten doen.
De Franse Republikeinen hebben alvast bedankt, laten zij in een verklaring weten. Ze zien de noodzaak in van een nieuwe begroting maar "willen geen architect van de chaos zijn", citeert nieuwskanaal BFMTV.
