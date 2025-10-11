ECONOMIE
Wiebes klopt Vos en pakt wereldtitel gravelrijden

Sport
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 15:07
anp111025089 1
MAASTRICHT (ANP) - Lorena Wiebes is in Limburg wereldkampioene gravelrijden geworden. In een wedstrijd over 131 kilometer grotendeels onverharde wegen kwam het aan op een sprint waarin de Zuid-Hollandse net iets sneller was dan titelverdedigster Marianne Vos. Het brons was voor de Italiaanse Silvia Persico.
Het was de vierde keer dat er op gravel om een regenboogtrui werd gefietst. De Zeeuwse Shirin van Anrooij reed in de slotfase alleen voorop, maar werd kort voor de finish nog voorbijgesneld.
Wiebes, die normaal gesproken uitkomt voor wielerploeg SD Worx - Protime, was vorig jaar al derde.
