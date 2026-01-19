Steeds minder Chinezen: geboortecijfer zakt naar nieuw dieptepunt

De bevolkingskrimp in China zet onverminderd door. In 2025 daalde het aantal inwoners voor het vierde jaar op rij, ondanks verregaande pogingen van de overheid om het krijgen van kinderen aantrekkelijker te maken. Het geboortecijfer zakte naar een nieuw historisch dieptepunt: er werden vorig jaar 7,92 miljoen kinderen geboren, een daling van 17 procent ten opzichte van 2024 en het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 1949.

Tegelijkertijd nam het aantal sterfgevallen toe tot 11,31 miljoen. Per saldo kromp de bevolking met 3,39 miljoen mensen tot 1,405 miljard. Volgens demograaf Yi Fuxian zijn de geboortecijfers vergelijkbaar met die van 1738, toen China slechts 150 miljoen inwoners telde. Dat contrast onderstreept hoe uitzonderlijk de huidige situatie is.

De cijfers komen op een pijnlijk moment voor Beijing. Al jaren probeert de overheid het tij te keren met financiële prikkels en beleidswijzigingen. In 2025 werd 90 miljard yuan uitgetrokken voor een landelijke kinderopvangsubsidie voor kinderen tot drie jaar. Ook wordt gewerkt aan een uitbreiding van de zorgverzekering, zodat alle kosten rond zwangerschap en bevalling, inclusief ivf, worden vergoed.

Jonge Chinezen willen geen kinderen

Toch voelen veel jonge Chinezen zich niet aangesproken. De economische onzekerheid, hoge jeugdwerkloosheid en stijgende kosten maken het krijgen van kinderen voor velen onaantrekkelijk. De gemiddelde kosten om een kind groot te brengen bedragen zo’n 538.000 yuan, meer dan zes keer het Chinese bbp per hoofd van de bevolking. In stedelijke gebieden ligt dat bedrag nog hoger. “In deze omstandigheden is het een wonder dat mensen überhaupt kinderen krijgen”, schreef een gebruiker op Weibo.

Daar komt bij dat decennia van eenkindpolitiek diepe sporen hebben nagelaten. Hoewel die regeling in 2015 werd afgeschaft, is de generatie die nu een vruchtbare leeftijd heeft opgegroeid met het idee dat één kind of geen de norm is. Bovendien krimpt de groep vrouwen tussen 15 en 49 jaar snel, terwijl de bevolking vergrijst. Inmiddels is bijna 23 procent van de Chinezen ouder dan 60.

De overheid ziet het als een groot probleem en heeft zelfs de pensioenleeftijd verhoogd. Toch dreigt een structureel tekort aan arbeidskrachten, precies op het moment dat de economie meer binnenlandse consumptie nodig heeft. Beleidsmakers hopen dat versoepelingen rond trouwen en propaganda voor positieve gezinswaarden tijdelijk verlichting bieden. Maar demografen zijn somber. China heeft inmiddels een van de laagste geboortecijfers ter wereld.