Zelensky zegt dat VS om hulp vroegen tegen drones uit Iran

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 19:34
anp050326206 1
KYIV (ANP/AFP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat de Verenigde Staten zijn land om hulp hebben gevraagd om weerbaarder te zijn tegen drones in de strijd in het Midden-Oosten.
Oekraïne heeft in de oorlog met Rusland een hele serie relatief goedkope en effectieve apparaten ontwikkeld om drones neer te halen. Zelensky zei dat hij voor zijn eigen luchtafweer meer hulp wil en dat Oekraïne kan helpen bij de afweer tegen de Shahed-drones uit Iran. Rusland gebruikt die ook in Oekraïne.
In een vraaggesprek werd president Donald Trump gevraagd of hij Oekraïne om hulp had gevraagd. Trump ontkende dat niet. Hij zei dat hij hulp van elk land aanneemt in de kwestie Iran.
Zelensky had de hulp eerder al aangeboden.
